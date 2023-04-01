Российские фехтовальщики не начали процесс получения виз в Польшу

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал о ситуации с визами для посещения этапа Кубка мира в Польше.

«Мы еще не начали процесс получения виз в Польшу. Посол сказал, что нас там не ждут. Они просто не примут документы. Конечно, мы попытаемся их подать, но в данный момент мы еще должны получить официальный допуск от FIE», — цитирует Мамедова РИА Новости.

По его словам, как только закончилось заседание Международного олимпийского комитета (МОК), ФФР сразу написала письмо в Международную федерацию фехтования (FIE).

«Прошло три дня — ответа не последовало. Как только его получим, сразу будем подавать документы в посольство», — заключил Мамедов.

Этап Кубка мира пройдёт с 21 по 23 апреля в польском городе Познань. Эти соревнования являются квалификационными на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Конгресс FIE принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков на международные турниры с середины апреля.

Ранее в Федерации фехтования России раскритиковали подписавших письмо Баху фехтовальщиков.

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