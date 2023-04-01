Гранат: глубина состава «Динамо» позволяет рассчитывать на серебро чемпионата России

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат оценил шансы бело-голубых в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Глубина состава «Динамо», тем более атакующего, позволяет рассчитывать и на серебро в чемпионате России, и на уверенное выступление в Кубке», — цитирует Граната «Чемпионат».

По мнению экс-игрока сборной России, матч 21-го тура РПЛ «Динамо» с «Сочи» в Москве будет очень тяжелым для обеих команд.

«У «Динамо» игроки вызывались в сборную, там у них была другая подготовка. Но я не припомню, чтобы у Бердыева были такие поражения подряд. Поэтому игроки «Сочи» будут предельно мотивированы. Мне кажется, что в этом матче будет не очень много голов», — заключил Гранат.

«Динамо» по итогам 20 туров с 35 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сочи» с 28 очками располагается на девятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

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