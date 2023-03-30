Тюкавин — о фотографии в форме «Спартака»: у меня реально нет красного в гардеробе

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о реакции общественности на свою детскую фотографию в форме столичного «Спартака».

«Писали всякую ерунду, спрашивали, зачем обманываю. Но мне на этой фотке лет восемь. У меня самого этой фотографии даже нет нигде — нашли у мамы в соцсетях. Не лень же было! Красного в гардеробе реально нет. У меня почти все вещи голубого, синего оттенков», — цитирует Тюкавина Sport24.

20-летний форвард подписал контракт со столичным клубом в январе 2021 года. В сезоне-2022/23 спортсмен провёл за бело-голубых в чемпионате России 19 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €7 млн.

Ранее Тюкавин назвал форварда «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата России.