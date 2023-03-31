Денисов: между Абаскалем и Ваноли есть большая разница в организации быта

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов сравнил работу Гильермо Абаскаля и Паоло Ваноли на посту главного тренера столичной команды.

«Абаскаль и Ваноли похожи, но это всё равно два разных человека, два разных тренера. Между ними большая разница — тренировочный процесс, быт и так далее», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

По его словам, Абаскаль очень понимающий тренер, который «умеет правильно реагировать» на спорные ситуации.

«Он всё видит, всё осознаёт. В какой-то момент он отпустит, где-то будет пожёстче — нагрузит лишний раз или что-то скажет. Это относится не к какому-то игроку, а ко всей команде. Хочется выиграть трофей и с Гильермо, перед нами стоят максимальные задачи, мы боремся во всех турнирах», — добавил Денисов.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством десятикратные чемпионы России выиграли Кубок страны.

Красно-белые с 40 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (48).

Ранее стало известно, что «Спартак» сыграет с «Торпедо» 15 апреля в «Лужниках».