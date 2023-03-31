«Спартак» сыграет с «Торпедо» 15 апреля в «Лужниках»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Игра между московскими «Торпедо» и «Спартаком» пройдёт 15 апреля на стадионе «Лужники», сообщает пресс-служба РПЛ.
Начало встречи — в 19:00 мск.
Также 15 апреля перенесены матчи самарских «Крыльев Советов» с подмосковными «Химками», московского «Динамо» с нижегородским «Пари НН», «Сочи» с «Краснодаром», екатеринбургского «Урала» с московским ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Виктор Мозес, Шамар Николсон и Кристофер Мартинс могут покинуть «Спартак» летом.