«Спартак» сыграет с «Торпедо» 15 апреля в «Лужниках»

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала обновлённое расписание матчей 23-го тура национального чемпионата.

Игра между московскими «Торпедо» и «Спартаком» пройдёт 15 апреля на стадионе «Лужники», сообщает пресс-служба РПЛ.

Начало встречи — в 19:00 мск.

Также 15 апреля перенесены матчи самарских «Крыльев Советов» с подмосковными «Химками», московского «Динамо» с нижегородским «Пари НН», «Сочи» с «Краснодаром», екатеринбургского «Урала» с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Виктор Мозес, Шамар Николсон и Кристофер Мартинс могут покинуть «Спартак» летом.