«Спартак» сыграет с «Торпедо» 15 апреля в «Лужниках»

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала обновлённое расписание матчей 23-го тура национального чемпионата.
«Спартак» сыграет с «Торпедо» 15 апреля в «Лужниках»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Игра между московскими «Торпедо» и «Спартаком» пройдёт 15 апреля на стадионе «Лужники», сообщает пресс-служба РПЛ.

Начало встречи — в 19:00 мск.

Также 15 апреля перенесены матчи самарских «Крыльев Советов» с подмосковными «Химками», московского «Динамо» с нижегородским «Пари НН», «Сочи» с «Краснодаром», екатеринбургского «Урала» с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Виктор Мозес, Шамар Николсон и Кристофер Мартинс могут покинуть «Спартак» летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить