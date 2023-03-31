СЭ: Мозес, Николсон и Мартинс могут покинуть «Спартак» летом
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Столичную команду могут покинуть полузащитник Виктор Мозес, нападающий Шамар Николсон и хавбек Кристофер Мартинс, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что также не исключены трансферы защитника Мацея Рыбуса и форварда Кейта Бальде. Расставание с нападающим Квинси Промесом не планируется.
Арендованные «Шальке» и «Клермоном» до конца сезона-2022/23 хавбек Алекс Крал и защитник Максимилиано Кофрие в «Спартак» не вернутся.
«Зенит» располагается на первом месте в таблице чемпионата России с 48 очками. На втором месте идёт «Ростов» с 41 очком. На третьем — «Спартак» (40).
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» готов к обсуждению новых условий трансфера полузащитника Густаво Мантуана с «Зенитом».