СЭ: Мозес, Николсон и Мартинс могут покинуть «Спартак» летом

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Ряд легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно при наличии предложений, которые устроят московский клуб.
СЭ: Мозес, Николсон и Мартинс могут покинуть «Спартак» летом
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Столичную команду могут покинуть полузащитник Виктор Мозес, нападающий Шамар Николсон и хавбек Кристофер Мартинс, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что также не исключены трансферы защитника Мацея Рыбуса и форварда Кейта Бальде. Расставание с нападающим Квинси Промесом не планируется. 

Арендованные «Шальке» и «Клермоном» до конца сезона-2022/23 хавбек Алекс Крал и защитник Максимилиано Кофрие в «Спартак» не вернутся. 

«Зенит» располагается на первом месте в таблице чемпионата России с 48 очками. На втором месте идёт «Ростов» с 41 очком. На третьем — «Спартак» (40). 

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» готов к обсуждению новых условий трансфера полузащитника Густаво Мантуана с «Зенитом».

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