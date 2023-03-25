Globo: «Коринтианс» обсудит с «Зенитом» трансфер Мантуана

«Коринтианс» готов к обсуждению новых условий трансфера полузащитника Густаво Мантуана с «Зенитом».

Как сообщает O Globo, на данный момент российский клуб пока не делал официальных предложений.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургский клуб бразилец провёл 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что российский комментатор Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» во второй половине сезона.