Globo: «Коринтианс» обсудит с «Зенитом» трансфер Мантуана
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Как сообщает O Globo, на данный момент российский клуб пока не делал официальных предложений.
«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургский клуб бразилец провёл 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что российский комментатор Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» во второй половине сезона.