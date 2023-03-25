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Globo: «Коринтианс» обсудит с «Зенитом» трансфер Мантуана

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«Коринтианс» готов к обсуждению новых условий трансфера полузащитника Густаво Мантуана с «Зенитом».
Globo: «Коринтианс» обсудит с «Зенитом» трансфер Мантуана
  • Gettyimages.ru

Как сообщает O Globo, на данный момент российский клуб пока не делал официальных предложений.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургский клуб бразилец провёл 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что российский комментатор Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» во второй половине сезона.

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