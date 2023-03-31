Бушманов: «Спартаку» точно нужен новый центральный защитник

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, какую линию необходимо усилить красно-белым.

«Думаю, что «Спартаку» точно нужно усиление в оборону — центральный защитник в первую очередь. Сейчас видно, что в защите нет надёжности, новые футболисты точно не помешают», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что зона защиты точно требует усиления.

«Посмотрим, сможет ли клуб найти тех, кто будет сильнее нынешних ребят», — заключил Бушманов.

«Спартак» по итогам 20 туров с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (48). На втором месте располагается «Ростов» (41).

Ранее стало известно, что «Спартак» сыграет с «Торпедо» 15 апреля в «Лужниках».