Бушманов: «Спартаку» точно нужен новый центральный защитник
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Думаю, что «Спартаку» точно нужно усиление в оборону — центральный защитник в первую очередь. Сейчас видно, что в защите нет надёжности, новые футболисты точно не помешают», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».
Он подчеркнул, что зона защиты точно требует усиления.
«Посмотрим, сможет ли клуб найти тех, кто будет сильнее нынешних ребят», — заключил Бушманов.
«Спартак» по итогам 20 туров с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (48). На втором месте располагается «Ростов» (41).
Ранее стало известно, что «Спартак» сыграет с «Торпедо» 15 апреля в «Лужниках».