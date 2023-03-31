Муртазаева выиграла международный турнир по фехтованию на шпагах в Казани

Россиянка Айзанат Муртазаева завоевала золотую медаль международного турнира по фехтованию на шпагах в Казани.

21-летняя фехтовальщица в финальном поединке одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Рустамовой со счётом 15:10.

Муртазаева является чемпионкой России 2022 года, а также двукратным бронзовым призёром чемпионата страны (2019, 2021). На Олимпиаде в Токио она заняла четвёртое место.

На соревнования в столицу Татарстана приехали также спортсмены из Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирака, Киргизии, Ливана, Сербии и Узбекистана.

1 апреля пройдут финалы мужских соревнований. 2 апреля будут разыграны медали в командных турнирах у женщин и мужчин.

Ранее в Федерации фехтования России раскритиковали подписавших письмо Томасу Баху фехтовальщиков.