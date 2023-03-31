МОК — о делегировании федерациям решений о допуске россиян: так устроен спорт

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии будут принимать международные федерации.

«Другого варианта нет, учитывая то, как устроен и управляется международный спорт. Международные соревнования, не относящиеся к Олимпийским играм, находятся под исключительным и автономным контролем международных федераций», — сообщает пресс-служба МОК.

Подчёркивается, что именно спортивные федерации определяют правила соревнований под своей эгидой и сами принимают решение о допуске спортсменов.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Спортсмены с Украины не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян.