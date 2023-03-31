Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала позицию МОК по допуску россиян

Руководство Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) высказалось о новых условиях по допуску спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

«Исполнительный совет АНОК поддержал позицию, принятую исполнительным комитетом МОК, и продолжит работу в интересах единства олимпийского движения и спортсменов», — сообщает пресс-служба организации.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Спортсмены с Украины не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян.