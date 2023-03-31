Ренан пропустит матч с «Ростовом» из-за вызова в молодёжную сборную Бразилии

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Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан не сможет помочь своей команде в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Ренан пропустит матч с «Ростовом» из-за вызова в молодёжную сборную Бразилии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

19-летний футболист вызван в молодёжную сборную Бразилии по футболу, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Бразильская команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Испании с 15 по 27 апреля. Латиноамериканцы сыграют товарищеские матчи с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.

«Зенит» 16 апреля встретится на выезде с «Ростовом». Коллектив Сергея Семака по итогам 20 туров с 48 очками лидирует в чемпионате. Команда Валерия Карпина (41) располагается на второй позиции.

Ранее сообщалось, что Малком не считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) падает с каждым сезоном.

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