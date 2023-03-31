Ильёв: ФК «Химки» может прекратить существование по окончании сезона

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» может прекратить своё существование по окончании чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

Это произойдёт, если красно-чёрные по итогам текущего сезона покинут РПЛ. Клуб из Московской области не особо кому-то нужен, а главный инвестор команды Туфан Садыгов может «отойти в сторону», написал в своём Telegram-канале журналист Сергей Ильёв.

«Химки» по итогам 20 туров с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ФК «Химки» расторг контракт с капитаном команды Дмитрием Тихим.