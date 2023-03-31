Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска России

Руководство Федерации фехтования Франции (ФФФ) приняло решение отказаться проводить этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин из-за допуска сборных России и Белоруссии.

«Федерация фехтования Франции заявляет об отмене розыгрыша турнира в 2023 году», — сообщает пресс-служба ФФФ.

Решение принято в связи с невозможностью соблюсти требования Международной федерации фехтования (FIE) по допуску российских и белорусских атлетов на этап Кубка мира. Турнир должен был пройти 19—21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.

Конгресс FIE 10 марта принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Более 300 фехтовальщиков 28 марта обратились в МОК и FIE с просьбой пересмотреть решение о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

Немногим ранее Финляндия, Германия и Дания также сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков.

Ранее в Федерации фехтования России раскритиковали подписавших письмо Баху фехтовальщиков.