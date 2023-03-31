УЕФА обсудит отстранение Белоруссии от отбора на чемпионат Европы 2024 года

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить сборную Белоруссии из квалификации на чемпионат Европы 2024 года.
УЕФА обсудит отстранение Белоруссии от отбора на чемпионат Европы 2024 года
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Ситуация в Белоруссии действительно будет обсуждаться исполкомом УЕФА 4 апреля», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы УЕФА.

Напомним, более 100 депутатов Европарламента потребовали от УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборе на Евро-2024. Они утверждают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будет использовать факт участия национальной команды в турнире в пропагандистских целях.

УЕФА перенёс все домашние матчи белорусских сборных и клубов на нейтральные поля. Более того, домашние номинальные игры будут проходить без зрителей.

Соперниками сборной Белоруссии по группе I в квалификации стали команды Швейцарии, Израиля, Румынии, Андорры и Косова.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация футбола и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные.

Ранее Александр Дюков рассказал, что на исполкоме организации не будет рассматриваться вопрос перехода в Азию.

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