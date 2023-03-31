Червоткин: ошибка с набором мышечной массы после Игр-2018 стоила нам с Бородавко целого сезона

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Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал об ошибке с набором мышечной массы после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Червоткин: ошибка с набором мышечной массы после Игр-2018 стоила нам с Бородавко целого сезона
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я не вижу ничего страшного в том, что могут случаться ошибки. У нас были успешные сезоны, были неуспешные. Например, после Игр-2018 Юрий Викторович сказал, что мне нужно набрать мышечную массу, которая позволяла бы идти по дистанции, сохраняя мощность. Но это не пошло на пользу.

Это стоило нам почти всего сезона, но, с другой стороны, это тоже был полезный опыт. Если вдруг сложится так, что я окажусь в тренерской профессии в подобной ситуации, буду понимать, что и чем может обернуться. Возможно, что и Юрий Викторович, обжёгшись на моём примере, предлагать такое другим спортсменам уже не станет», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Червоткин высказался о падениях в гонках.

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