Червоткин: можно полететь с велосипеда и не поцарапаться, а можно поскользнуться на лестнице и всё сломать

Короткая ссылка
Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о падениях в гонках.
Червоткин: можно полететь с велосипеда и не поцарапаться, а можно поскользнуться на лестнице и всё сломать
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«К скорости привыкаешь, остальное зависит от трассы. От того, какие там участки, есть ли крутые виражи, где могут быть проблемы, когда скользко или мокро. Бывали падения, да, неприятные. Но, мне кажется, любой спортсмен, будь то лыжник или велосипедист, с ними сталкивается.

Всё относительно. Можно слететь с того же велосипеда, кувыркнуться несколько раз и даже не поцарапаться. А можешь поскользнуться на лестнице и всё себе сломать. Тут уж как повезёт, как на роду написано», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Червоткин объяснил, из-за чего у него возникают проблемы в спринте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить