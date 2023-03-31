Червоткин: можно полететь с велосипеда и не поцарапаться, а можно поскользнуться на лестнице и всё сломать

Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о падениях в гонках.

«К скорости привыкаешь, остальное зависит от трассы. От того, какие там участки, есть ли крутые виражи, где могут быть проблемы, когда скользко или мокро. Бывали падения, да, неприятные. Но, мне кажется, любой спортсмен, будь то лыжник или велосипедист, с ними сталкивается.

Всё относительно. Можно слететь с того же велосипеда, кувыркнуться несколько раз и даже не поцарапаться. А можешь поскользнуться на лестнице и всё себе сломать. Тут уж как повезёт, как на роду написано», — сказал лыжник в интервью RT.

Ранее Червоткин объяснил, из-за чего у него возникают проблемы в спринте.