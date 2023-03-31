Денисов: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России

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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о конкуренции с санкт-петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Денисов: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«За свою жизнь я много поиграл против «Зенита» по юношам, молодёжке и в основном составе. Когда играешь против такого соперника, всегда хочется его победить. Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что красно-белые тоже всегда настраиваются, «как бык на красную мантию». 

Сине-бело-голубые располагаются на первом месте в таблице чемпионата России с 48 очками. На втором месте идёт «Ростов» с 41 очком. На третьем — «Спартак».

«Зенит» восемь раз одерживал победу в РПЛ, четыре раза становился обладателем Кубка России. В 2008 году клуб стал обладателем кубка Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что интрига в РПЛ сохраняется.

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