Денисов: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о конкуренции с санкт-петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«За свою жизнь я много поиграл против «Зенита» по юношам, молодёжке и в основном составе. Когда играешь против такого соперника, всегда хочется его победить. Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что красно-белые тоже всегда настраиваются, «как бык на красную мантию».

Сине-бело-голубые располагаются на первом месте в таблице чемпионата России с 48 очками. На втором месте идёт «Ростов» с 41 очком. На третьем — «Спартак».

«Зенит» восемь раз одерживал победу в РПЛ, четыре раза становился обладателем Кубка России. В 2008 году клуб стал обладателем кубка Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что интрига в РПЛ сохраняется.