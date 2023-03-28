Сёмин: «Спартак» и «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что интрига в РПЛ сохраняется.

«Интрига в РПЛ продолжается, она не закончилась. Ещё всё впереди. «Спартак», «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Зенит» набрал 48 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов» находится на втором месте с 41 очком. «Спартак» занимает третью позицию с 40 очками.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ.