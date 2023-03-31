Торбинский: Кокорина испортил тот, кто начал рано давать ему большие деньги

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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский поделился мнением о том, кто в негативном плане повлиял на карьеру нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
Торбинский: Кокорина испортил тот, кто начал рано давать ему большие деньги
  • Legion-Media
  • © IPA/Sipa USA

«Они сами его испортили — те, кто ему такие большие деньги начал рано давать. Я говорю про людей, которые стоят у него за спиной, которые все эти контракты ему делают. Они завалили его деньгами тогда, когда ещё нужно было выстраивать его ментальность», — цитирует Торбинского «МЯЧ Production».

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине». В 21 матче за кипрский клуб Кокорин забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Контракт с «Арисом» рассчитан до 31 мая 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €800 тыс.

Ранее нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал Кокорина лучшим игроком чемпионата России.

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