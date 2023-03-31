Лукашенко раскритиковал ограничения в отношении белорусских спортсменов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о недопуске белорусских спортсменов до международных соревнований.
Лукашенко раскритиковал ограничения в отношении белорусских спортсменов
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

«Такой спорт нам не нужен. Никакой это не спорт. Это уже направление политики. И даже не политики, а войны», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.

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