Лукашенко раскритиковал ограничения в отношении белорусских спортсменов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о недопуске белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Такой спорт нам не нужен. Никакой это не спорт. Это уже направление политики. И даже не политики, а войны», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.