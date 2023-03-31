Тавареш: уровень РПЛ высокий, просто не все за пределами России это видят

Португальский защитник «Спартака» Томаш Тавареш поделился впечатлениями от чемпионата России и жизни в Москве.

«Команды здесь агрессивнее, чем я привык. Больше упора на «физику». В целом уровень РПЛ могу оценить как весьма высокий. Просто не все за пределами России это видят. Сейчас у меня хороший контакт со всеми ребятами. Но в целом Москву пока толком не изучал», — цитирует Тавареша пресс-служба столичного клуба.

Футболист в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) провёл три матча в составе красно-белых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2 млн.

Ранее сообщалось, что Тавареш оценил игру нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в ответном матче 1/4 финала плей-офф Кубка России «Путь РПЛ» по футболу.