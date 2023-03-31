Гол Литвинова признан лучшим в РПЛ в марте
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Футболист получил награду за мяч, забитый в ворота «Урала» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.
Литвинов победил в номинации благодаря голосам экспертов РПЛ и комментаторов. В голосовании болельщиков лучшим был признан гол полузащитника московского «Локомотива» Максима Глушенкова в ворота «Краснодара».
В сезоне-2022/23 Литвинов провёл за красно-белых 17 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2,8 млн.
Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба был признан лучшим игроком месяца в РПЛ.