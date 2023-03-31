Вице-премьер Италии выступил за участие россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе

Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры Маттео Сальвини высказался об участии российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в международных турнирах.

«Что касается меня, то считаю, что атлеты могут также участвовать в соревнованиях без флагов и без символов», — заявил Сальвини в эфире радиостанции Radio Capital.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российским спортсменам нужно ехать на соревнования в нейтральном статусе.