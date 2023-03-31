Вице-премьер Италии выступил за участие россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе

Короткая ссылка
Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры Маттео Сальвини высказался об участии российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в международных турнирах.
Вице-премьер Италии выступил за участие россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе
  • AFP
  • © Byline / Source / Credit Tiziana FABI

«Что касается меня, то считаю, что атлеты могут также участвовать в соревнованиях без флагов и без символов», — заявил Сальвини в эфире радиостанции Radio Capital.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российским спортсменам нужно ехать на соревнования в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить