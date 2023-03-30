Тарасова выступила за то, чтобы российские спортсмены выступали на турнирах в нейтральном статусе
- РИА Новости
«Что касается флага и гимна, мне кажется, сначала нас должны допустить, а потом будем выбивать преференции.
Безусловно, надо ехать на соревнования, пусть даже в нейтральном статусе. В этих вопросах мы поддерживаем Томаса Баха», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не примут участие в Олимпиаде при нынешних условиях МОК.