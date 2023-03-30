Тарасова выступила за то, чтобы российские спортсмены выступали на турнирах в нейтральном статусе

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российским спортсменам нужно ехать на соревнования в нейтральном статусе.
Тарасова выступила за то, чтобы российские спортсмены выступали на турнирах в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«Что касается флага и гимна, мне кажется, сначала нас должны допустить, а потом будем выбивать преференции.

Безусловно, надо ехать на соревнования, пусть даже в нейтральном статусе. В этих вопросах мы поддерживаем Томаса Баха», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не примут участие в Олимпиаде при нынешних условиях МОК.

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