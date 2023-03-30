Родионенко заявила, что российские гимнасты не примут участие в Олимпиаде при условиях МОК

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не примут участие в Олимпиаде при нынешних условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я буду отвечать только за гимнастику. Хоть сейчас и ведутся всевозможные консультации с ОКР, с Министерством спорта, я могу с полной уверенностью заявить, что наши гимнасты не будут принимать участие в Олимпийских играх при таких условиях. Никто из гимнастов не согласится предать свою Родину!» — заявила Родионенко RT.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Родионенко заявила, что глава МОК Томас Бах придерживается политики двойных стандартов.