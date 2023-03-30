Родионенко заявила, что Бах придерживается политики двойных стандартов
- РИА Новости
«Я могу сказать, что сам Бах придерживается политики двойных стандартов. Сначала он высказывается в наш адрес, начинает ставить нам определённые условия, прекрасно понимая, что мы это не примем.
В то же время, когда другие страны позволяют себе участвовать в военных конфликтах, к ним не применили никаких санкций, не отстранили ни одного спортсмена, не заставили подписать ни одного документа с критикой собственной власти и политики государства. Это можно расценивать только как двойные стандарты», — заявила Родионенко RT.
Ранее Бах заявил, что комитет примет решение об участии России в Олимпиаде за год до соревнований.