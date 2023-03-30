Родионенко заявила, что Бах придерживается политики двойных стандартов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах придерживается политики двойных стандартов.

«Я могу сказать, что сам Бах придерживается политики двойных стандартов. Сначала он высказывается в наш адрес, начинает ставить нам определённые условия, прекрасно понимая, что мы это не примем.

В то же время, когда другие страны позволяют себе участвовать в военных конфликтах, к ним не применили никаких санкций, не отстранили ни одного спортсмена, не заставили подписать ни одного документа с критикой собственной власти и политики государства. Это можно расценивать только как двойные стандарты», — заявила Родионенко RT.

Ранее Бах заявил, что комитет примет решение об участии России в Олимпиаде за год до соревнований.