Родионенко заявила, что Бах придерживается политики двойных стандартов

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах придерживается политики двойных стандартов.
Родионенко заявила, что Бах придерживается политики двойных стандартов
  • РИА Новости

«Я могу сказать, что сам Бах придерживается политики двойных стандартов. Сначала он высказывается в наш адрес, начинает ставить нам определённые условия, прекрасно понимая, что мы это не примем.

В то же время, когда другие страны позволяют себе участвовать в военных конфликтах, к ним не применили никаких санкций, не отстранили ни одного спортсмена, не заставили подписать ни одного документа с критикой собственной власти и политики государства. Это можно расценивать только как двойные стандарты», — заявила Родионенко RT.

Ранее Бах заявил, что комитет примет решение об участии России в Олимпиаде за год до соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить