Газзаев: у Акинфеева было предложение от «Арсенала», но он решил остаться в ЦСКА

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как вратарь московского клуба Игорь Акинфеев отказался от перехода в лондонский «Арсенал».
Газзаев: у Акинфеева было предложение от «Арсенала», но он решил остаться в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«У него были хорошие предложения из Европы — из АПЛ, например. В частности, из лондонского «Арсенала». Но он патриот своей страны и клуба, выдающаяся личность», — цитирует экс-тренера «Матч ТВ».

Напомним, что Акинфеев является воспитанником московского клуба. За взрослую команду голкипер дебютировал в 2003 году.

Газзаев работал в ЦСКА вместе с Акинфеевым с 2001 по 2003 год, а затем с 2004 по 2008 год.

Ранее Гус Хиддинк заявил, что Акинфеев был вездесущ — мог поймать вообще любой мяч.

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