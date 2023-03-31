Газзаев: у Акинфеева было предложение от «Арсенала», но он решил остаться в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как вратарь московского клуба Игорь Акинфеев отказался от перехода в лондонский «Арсенал».

«У него были хорошие предложения из Европы — из АПЛ, например. В частности, из лондонского «Арсенала». Но он патриот своей страны и клуба, выдающаяся личность», — цитирует экс-тренера «Матч ТВ».

Напомним, что Акинфеев является воспитанником московского клуба. За взрослую команду голкипер дебютировал в 2003 году.

Газзаев работал в ЦСКА вместе с Акинфеевым с 2001 по 2003 год, а затем с 2004 по 2008 год.

Ранее Гус Хиддинк заявил, что Акинфеев был вездесущ — мог поймать вообще любой мяч.