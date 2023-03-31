Поршнев — о решениях МОК: ничего хорошего нам не светит

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Российский биатлонист Никита Поршнев высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска россиян и белорусов.
Поршнев — о решениях МОК: ничего хорошего нам не светит
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы все умеем стрелять. Мы все военнообязанные. Я не вдавался в подробности. Но, как понял, ничего хорошего нам не светит», — цитирует Поршнева «Спорт-Экспресс».

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что в Африке поддержали условия МОК по допуску россиян.

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