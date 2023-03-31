Колыванов: сейчас лучшие нападающие в России — Тюкавин и Дзюба

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов назвал имена лучших нападающих России.

«Сейчас лучшие нападающие в стране — Тюкавин и Дзюба. Нельзя кого-то выделить из них. Дзюба чуть постарше, чем другие молодые форварды, но у них есть время реализовать свой потенциал и показать всё, на что они способны», — цитирует Колыванова Metaratings.

Он добавил, что в истории России было много хороших форвардов, в их числе Александр Кержаков и Роман Павлюченко.

Напомним, что Валерий Карпин пригласил Константина Тюкавина на мартовский сбор национальной команды. Артём Дзюба не попал в список вызванных игроков. Тренерский штаб сообщил, что в состав не попали игроки старше 30 лет.

Ранее Тюкавин выразил мнение, что Александр Кокорин — лучший форвард в истории РПЛ.