СЭ: стал известен бюджет «Спартака» на 2023 год

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Бюджет московского «Спартака» на 2023 год составляет порядка €130—135 млн.
СЭ: стал известен бюджет «Спартака» на 2023 год
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресс», при Леониде Федуне был взят курс на постепенное сокращение финансирования клуба. Но после его ухода уменьшение вливаний с повестки дня снято — новый владелец обладает достаточными ресурсами.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». 

Ранее сообщалось, что Федун призвал не ждать от сборной России по футболу победы на турнире в Азии.

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