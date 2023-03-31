СЭ: стал известен бюджет «Спартака» на 2023 год

Бюджет московского «Спартака» на 2023 год составляет порядка €130—135 млн.

По информации «Спорт-Экспресс», при Леониде Федуне был взят курс на постепенное сокращение финансирования клуба. Но после его ухода уменьшение вливаний с повестки дня снято — новый владелец обладает достаточными ресурсами.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что Федун призвал не ждать от сборной России по футболу победы на турнире в Азии.