Спицов: попасть на Олимпиаду сложнее, чем завоевать там медаль

Российский лыжник Денис Спицов высказался о конкуренции в команде для отбора на Олимпийские игры.

«Ведь в сборной России просто участников Олимпиад не бывает, туда едут только те, кто будет бороться за медали. Попасть на Игры значительно сложнее, чем завоевать там медаль на своей дистанции», — цитирует Спицова «Чемпионат».

Он отметил, что на Олимпиаду не берут за былые заслуги. По его мнению, нужно всё доказывать результатами, чтобы отобраться на главный старт четырёхлетия.

Спицов в своём активе имеет золотую, три серебряные и бронзовую медали Олимпийских игр.

Ранее Юрий Бородавко заявил, что на требования МОК согласятся не более 2% российских спортсменов.