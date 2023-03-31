Спицов: попасть на Олимпиаду сложнее, чем завоевать там медаль

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Российский лыжник Денис Спицов высказался о конкуренции в команде для отбора на Олимпийские игры.
Спицов: попасть на Олимпиаду сложнее, чем завоевать там медаль
  • РИА Новости

«Ведь в сборной России просто участников Олимпиад не бывает, туда едут только те, кто будет бороться за медали. Попасть на Игры значительно сложнее, чем завоевать там медаль на своей дистанции», — цитирует Спицова «Чемпионат».

Он отметил, что на Олимпиаду не берут за былые заслуги. По его мнению, нужно всё доказывать результатами, чтобы отобраться на главный старт четырёхлетия.

Спицов в своём активе имеет золотую, три серебряные и бронзовую медали Олимпийских игр.

Ранее Юрий Бородавко заявил, что на требования МОК согласятся не более 2% российских спортсменов.

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