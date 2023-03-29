Бородавко считает, что на требования МОК согласятся не более 2% российских спортсменов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) являются неприемлемыми для подавляющего большинства российских спортсменов.

«Решение является абсолютно неприемлемым. МОК пытается показать свою лояльность спортсменам, ссылаясь на Олимпийскую хартию, но вместе с тем выставляет неприемлемые условия практически для любого российского спортсмена. Исключением могут быть только 1—2% от всех спортсменов сборной России», — приводит слова Бородавко ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК.