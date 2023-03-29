Бородавко считает, что на требования МОК согласятся не более 2% российских спортсменов
- РИА Новости
«Решение является абсолютно неприемлемым. МОК пытается показать свою лояльность спортсменам, ссылаясь на Олимпийскую хартию, но вместе с тем выставляет неприемлемые условия практически для любого российского спортсмена. Исключением могут быть только 1—2% от всех спортсменов сборной России», — приводит слова Бородавко ТАСС.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК.