Малком назвал любимое блюдо русской кухни

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что ему очень нравится русская кухня.

«Обожаю супы, причем не какие-то там с пюре, а традиционные русские, наваристые. Борщ с мясом — одно из любимых русских блюд, плюс бефстроганов. Мы, бразильцы, без ума от всего мясного.

Я уверен, что любой бразилец, который приедет в Россию и попробует вашу кухню, будет от неё в восторге», — приводит слова Малкома «Российская газета».

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.

В текущем сезоне бразилец провёл в составе команды 20 матчей в РПЛ, забил 16 мячей и отдал семь результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Малком не считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) падает с каждым сезоном.

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