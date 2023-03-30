Малком назвал любимое блюдо русской кухни

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что ему очень нравится русская кухня.

«Обожаю супы, причем не какие-то там с пюре, а традиционные русские, наваристые. Борщ с мясом — одно из любимых русских блюд, плюс бефстроганов. Мы, бразильцы, без ума от всего мясного.

Я уверен, что любой бразилец, который приедет в Россию и попробует вашу кухню, будет от неё в восторге», — приводит слова Малкома «Российская газета».

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.

В текущем сезоне бразилец провёл в составе команды 20 матчей в РПЛ, забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Малком не считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) падает с каждым сезоном.