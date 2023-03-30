Международный союз современного пятиборья изучит рекомендации МОК по допуску россиян к турнирам

В Международном союзе современного пятиборья (UIPM) сообщили, что изучат рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«UIPM принимает к сведению последнее заявление МОК. Организация внимательно рассмотрит рекомендации в контексте состязаний под эгидой UIPM», — приводит заявление организации «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Международная федерация волейбола рассмотрит рекомендации МОК по допуску россиян к турнирам.