«Куньлунь» проведёт домашние матчи следующего сезона КХЛ в России
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«Возвращение в Китай по-прежнему является для хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» приоритетной задачей, однако после изучения ситуации, и консультаций, и переговоров со всеми участниками процесса клуб пришёл к выводу, что в настоящий момент такое решение было бы преждевременным», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.
С 2020 года «Куньлунь» играет домашние матчи в подмосковных Мытищах.
В нынешнем сезоне команда заняла десятое место в Западной конференции.
Ранее сообщалось, что КХЛ объявила имена лучших игроков в четвертьфинале Кубка Гагарина.