«Куньлунь» проведёт домашние матчи следующего сезона КХЛ в России

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги будет проводить домашние матчи в России.

«Возвращение в Китай по-прежнему является для хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» приоритетной задачей, однако после изучения ситуации, и консультаций, и переговоров со всеми участниками процесса клуб пришёл к выводу, что в настоящий момент такое решение было бы преждевременным», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

С 2020 года «Куньлунь» играет домашние матчи в подмосковных Мытищах.

В нынешнем сезоне команда заняла десятое место в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что КХЛ объявила имена лучших игроков в четвертьфинале Кубка Гагарина.