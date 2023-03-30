Глава РУСАДА считает, что у МОК нет никаких оснований не доверять российской антидопинговой системе

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова считает, что у Международного олимпийского комитета (МОК) нет оснований сомневаться в качестве российской программы тестирования.
Глава РУСАДА считает, что у МОК нет никаких оснований не доверять российской антидопинговой системе
  • РИА Новости

«Ни у МОК, ни у международных спортивных федераций нет оснований сомневаться в качестве нашей программы тестирования, все процедуры проходят при неукоснительном соблюдении требований международных стандартов», — приводит слова Логиновой ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организация будет проверять российских атлетов на выполнение антидопинговых условий.

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