Международный союз велосипедистов обсудит условия допуска российских спортсменов в начале мая

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Международный союз велосипедистов (UCI) обсудит условия допуска российских спортсменов на международные турниры на заседании в начале мая.
Международный союз велосипедистов обсудит условия допуска российских спортсменов в начале мая
  • Gettyimages.ru

В организации отметили, что приветствуют рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на соревнования.

«Эта тема включена в повестку дня следующего заседания правления, которое состоится в начале мая», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Заседание правления UCI пройдёт в Италии с 2 по 4 мая.

Ранее в Олимпийском совете Азии вслед за МОК вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

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