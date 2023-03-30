Международный союз велосипедистов обсудит условия допуска российских спортсменов в начале мая

Международный союз велосипедистов (UCI) обсудит условия допуска российских спортсменов на международные турниры на заседании в начале мая.

В организации отметили, что приветствуют рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на соревнования.

«Эта тема включена в повестку дня следующего заседания правления, которое состоится в начале мая», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Заседание правления UCI пройдёт в Италии с 2 по 4 мая.

Ранее в Олимпийском совете Азии вслед за МОК вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.