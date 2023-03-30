Дюков — об участии сборной России в турнире в Азии: мы должны рассматривать все возможности

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос об участии сборной России в турнире в Азии.

«Мы сейчас должны рассматривать все возможности, которые у нас есть. Чтобы принять решение, нам нужно собрать всю информацию — поля, условия, а уже потом делать выбор в пользу конкретного турнира.

Конечно, мы должны играть в июне. Минувшие матчи показали, что сборная интересна», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

В марте РФС сообщил, что обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате CAFA. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).

Ранее в РФС рассказали, почему на исполкоме не обсуждали вопрос перехода в Азию.