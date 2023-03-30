Дюков — об участии сборной России в турнире в Азии: мы должны рассматривать все возможности

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос об участии сборной России в турнире в Азии.
Дюков — об участии сборной России в турнире в Азии: мы должны рассматривать все возможности
  • РИА Новости

«Мы сейчас должны рассматривать все возможности, которые у нас есть. Чтобы принять решение, нам нужно собрать всю информацию — поля, условия, а уже потом делать выбор в пользу конкретного турнира.

Конечно, мы должны играть в июне. Минувшие матчи показали, что сборная интересна», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

В марте РФС сообщил, что обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате CAFA. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0). 

Ранее в РФС рассказали, почему на исполкоме не обсуждали вопрос перехода в Азию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить