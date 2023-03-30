Президент РФС Дюков заявил, что организация делает ставку на возвращение в Европу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация ставит своей целью возвращение в Европу, но сохраняет вариант с переходом в Азию.

«Решение о приостановке нашего участия принимали ФИФА и УЕФА, им его и отменять. Выход из УЕФА и переход в Азию может состояться уже в апреле? Теоретически возможно всё, но мы делаем ставку на договориться о возвращении в Европу. Но рассматриваем все варианты», — цитирует Дюкова РИА Новости.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Российский футбольный союз 13 марта сообщил, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, будет ли рассматриваться переход в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации.