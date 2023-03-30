Президент РФС Дюков заявил, что организация делает ставку на возвращение в Европу

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация ставит своей целью возвращение в Европу, но сохраняет вариант с переходом в Азию.
Президент РФС Дюков заявил, что организация делает ставку на возвращение в Европу
  • РИА Новости

«Решение о приостановке нашего участия принимали ФИФА и УЕФА, им его и отменять. Выход из УЕФА и переход в Азию может состояться уже в апреле? Теоретически возможно всё, но мы делаем ставку на договориться о возвращении в Европу. Но рассматриваем все варианты», — цитирует Дюкова РИА Новости

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Российский футбольный союз 13 марта сообщил, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, будет ли рассматриваться переход в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить