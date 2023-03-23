Митрофанов ответил на вопрос о переходе РФС в Азию
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
«Нет», — цитирует Митрофанова РИА Новости.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Российский футбольный союз 13 марта сообщил, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.
Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе РФС в АФК.