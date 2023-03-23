Митрофанов ответил на вопрос о переходе РФС в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, будет ли рассматриваться переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) на ближайшем заседании исполкома организации.

«Нет», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Российский футбольный союз 13 марта сообщил, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе РФС в АФК.