Карпин: у меня нет информации о переходе РФС в АФК

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Пока информации такой у нас нет. Ходили разговоры про это, но пока никакой информации по этому поводу мы не имеем. Понятно, что лучше играть, чем не играть нигде, но пока никакого решения нет», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.











