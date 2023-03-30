Дюков рассказал о своей работе на посту президента РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ему интересно решать различные задачи на своем посту.

«Есть задачи, которые мне интересно решить. Пока мне доверяют, я их буду пытаться решить. Для меня это важно. Мне не важен статус. Для меня это инструмент достижения целей и задач», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Дюков является президентом РФС с 2019 года.

30 марта функционер заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования не распространяются на футбол.

Также Дюков сообщил, что РФС поддержит инициативу по возвращению продажи пива на стадионах во время матчей. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Ранее Дюков заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования не распространяются на футбол.