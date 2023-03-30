Дюков заявил, что рекомендации МОК не распространяются на футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования не распространяются на футбол.

«Решения принимают ФИФА и УЕФА. Было принято решение с дискриминацией российских атлетов. Пока это не оправдывает наши ожидания. Замах на рубль, удар на копейку. Надеемся на то, что итоговое решение будет менее дискриминационным», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин отреагировал на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.