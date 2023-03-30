Дюков заявил, что рекомендации МОК не распространяются на футбол
- РИА Новости
«Решения принимают ФИФА и УЕФА. Было принято решение с дискриминацией российских атлетов. Пока это не оправдывает наши ожидания. Замах на рубль, удар на копейку. Надеемся на то, что итоговое решение будет менее дискриминационным», — приводит слова Дюкова РИА Новости.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин отреагировал на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.