Дюков заявил, что рекомендации МОК не распространяются на футбол

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования не распространяются на футбол.
Дюков заявил, что рекомендации МОК не распространяются на футбол
  • РИА Новости

«Решения принимают ФИФА и УЕФА. Было принято решение с дискриминацией российских атлетов. Пока это не оправдывает наши ожидания. Замах на рубль, удар на копейку. Надеемся на то, что итоговое решение будет менее дискриминационным», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин отреагировал на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить