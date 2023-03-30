Кварацхелия стал лучшим игроком марта в Серии А

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком марта в чемпионате Италии.
Кварацхелия стал лучшим игроком марта в Серии А
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За звание лучшего игрока боролись Ким Мин Джэ, Арман Лорьенте, Адриен Рабьо и Дестини Удоджи. 

Также Кварацхелия был признан лучшим игроком февраля.

В марте полузащитник забил два гола и отдал одну результативную передачу в трёх матчах Серии А.

В текущем сезоне грузин всего провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» до 2028 года.

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