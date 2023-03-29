Foot Mercato: Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» до 2028 года

Короткая ссылка
Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия продлит контракт с неаполитанским клубом.
Foot Mercato: Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» до 2028 года
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Foot Mercato, грузин согласился продлить контракт с командой до июня 2028 года.

По информации источника, сторонам осталось согласовать последние детали. Зарплата грузина вырастет с €1 млн до 2,5 в год.

В текущем сезоне хавбек провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее Гаттузо сравнил Кварацхелию с легендой «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить