Foot Mercato: Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» до 2028 года
- Gettyimages.ru
Как сообщает Foot Mercato, грузин согласился продлить контракт с командой до июня 2028 года.
По информации источника, сторонам осталось согласовать последние детали. Зарплата грузина вырастет с €1 млн до 2,5 в год.
В текущем сезоне хавбек провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
Ранее Гаттузо сравнил Кварацхелию с легендой «Манчестер Юнайтед».