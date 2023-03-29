Foot Mercato: Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» до 2028 года

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия продлит контракт с неаполитанским клубом.

Как сообщает Foot Mercato, грузин согласился продлить контракт с командой до июня 2028 года.

По информации источника, сторонам осталось согласовать последние детали. Зарплата грузина вырастет с €1 млн до 2,5 в год.

В текущем сезоне хавбек провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее Гаттузо сравнил Кварацхелию с легендой «Манчестер Юнайтед».