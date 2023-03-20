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Гаттузо сравнил Кварацхелию с легендой «Манчестер Юнайтед»

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Бывший главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался об игре полузащитника неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии.
Гаттузо сравнил Кварацхелию с легендой «Манчестер Юнайтед»
  • Legion-Media

«Это всё равно что снова увидеть Джорджа Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной лёгкостью. «Наполи» — это команда, которая меня впечатляет, они играют в футбол мечты», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Форварда сборной Грузии признали лучшим игроком февраля в чемпионате Италии. В текущем сезоне хавбек провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити» претендуют на Кварацхелию.

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