Гаттузо сравнил Кварацхелию с легендой «Манчестер Юнайтед»
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«Это всё равно что снова увидеть Джорджа Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной лёгкостью. «Наполи» — это команда, которая меня впечатляет, они играют в футбол мечты», — приводит слова Гаттузо Football Italia.
Форварда сборной Грузии признали лучшим игроком февраля в чемпионате Италии. В текущем сезоне хавбек провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити» претендуют на Кварацхелию.