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ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити» претендуют на Кварацхелию, возможная сумма трансфера — €180 млн

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в скором времени может перейти в топ-клуб Европы.
ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити» претендуют на Кварацхелию, возможная сумма трансфера — €180 млн
  • РИА Новости

По информации журналиста Экрема Конура, на игрока претендуют «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Манчестер Сити», которые могут подписать его в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Наполи» отпустит Кварацхелию, если сумма трансфера будет не менее €180 млн.

22-летний грузин забил 13 мячей и отдал 15 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах. 

Ранее сын Марадоны оценил идею отдать Кварацхелии 10-й номер в «Наполи».

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