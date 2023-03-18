ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити» претендуют на Кварацхелию, возможная сумма трансфера — €180 млн
- РИА Новости
По информации журналиста Экрема Конура, на игрока претендуют «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Манчестер Сити», которые могут подписать его в летнее трансферное окно.
Отмечается, что «Наполи» отпустит Кварацхелию, если сумма трансфера будет не менее €180 млн.
22-летний грузин забил 13 мячей и отдал 15 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.
Ранее сын Марадоны оценил идею отдать Кварацхелии 10-й номер в «Наполи».