Сын Марадоны оценил идею отдать Кварацхелии 10-й номер в «Наполи»

Диего Марадона — младший, сын легендарного футболиста сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадоны, высказался о возможной передаче 10-го номера неаполитанского клуба нападающему Хвиче Кварацхелии.

«Десятка для Хвичи? Повторяю то, что я говорил об Инсинье. Тогда я надеялся, что 10-й номер достанется ему, теперь я хочу, чтобы его когда-нибудь получил Кварацхелия. Он большой футболист, но этот номер ко многому обязывает», — приводит слова Марадоны-младшего Corriere dello Sport.

Напомним, что Марадона-старший играл за неаполитанцев под 10-м номером.

22-летний грузин забил 13 мячей и отдал 15 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах. Болельщики прозвали его Кварадоной.

Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Аталанту» в Серии А.