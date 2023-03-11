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Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Аталанту» в Серии А

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«Наполи» на своём поле нанёс поражение «Аталанте» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Аталанту» в Серии А
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Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

Голы забили Хвича Кварацхелия (60-я минута), Амир Ррахмани (77-я).

«Наполи» с 68 очками продолжает лидировать в Серии А. «Аталанта» (42 очка) занимает шестое место в турнирной таблице.

На счету Кварацхелии в сезоне-2022/23 в Серии А 11 голов и девять результативных передач в 22 матчах.

Ранее сообщалось, что гол Лукаку не спас «Интер» от поражения в матче Серии А со «Специей».

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